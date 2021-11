Caen. Chez Sensas, jouer avec les cinq sens et dépasser ses peurs

Un concept de loisir jusqu'ici inédit en Normandie ouvre à Caen. Anthony Nélin et Antony Deshayes sont à la tête de Sensas, qui permet à petits (à partir de 7 ans) et grands de flirter avec leurs peurs et les cinq sens. Comme dans un escape game classique, on résout des énigmes, par groupes de 4 à 30 joueurs. Mais ici, il y a une épreuve dans chaque pièce. "Comme dans Fort Boyard, il y a un temps limite pour réussir chaque action. On ne récolte pas des boyards, mais des amulettes, converties en dons pour une association locale qui accompagne les personnes en situation de handicap", détaillent les "maîtres des sens". A chaque salle sa spécialité : souplesse, ouïe, odorat, goût… Plongés dans le noir, les joueurs tentent par exemple d'associer des senteurs à un aliment ou de retrouver des indices dans une piscine à balles XXL. Chaque amulette rapporte 0,10 € pour l'association, qui recevra un gros chèque après quelques mois.

Un premier Sensas ouvre à Caen Impossible de lire le son.

Pratique. 4b rue de la Cotonnière à Caen. Tél. 09 83 89 70 67. De 24 à 28 € par personne pour deux heures d'activité.