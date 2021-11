Sandouville. Le masque en entreprise, Renault n'a pas attendu

L'épidémie de coronavirus connaît actuellement un rebond. Les contaminations sont de plus en plus nombreuses tous les jours, dont près d'un quart se produit sur le lieu de travail. Alors que la rentrée se profile, le gouvernement présentera mardi 18 août aux partenaires sociaux de nouvelles règles, comme le port du masque dans les entreprises ou encore l'incitation au télétravail. Certaines entreprises n'ont pas attendu ces recommandations pour rendre obligatoire le masque. C'est le cas dans le groupe Renault. À Sandouville, un protocole sanitaire strict est en place depuis le mois d'avril. Le port du masque est obligatoire partout dans l'usine et par tous. La distanciation sociale doit être respectée. Un gel hydroalcoolique est à disposition sur chaque plan de travail, les flux sont gérés pour éviter les croisements, des plexiglas ont été installés dans les salles de détente et dans les bureaux et les fontaines à eau ont été supprimées (chaque salarié dispose d'une bouteille d'eau). Depuis la mise en place de ce protocole, le site a enregistré 53 cas de suspicion de Covid-19, tous négatifs. Après deux semaines de fermeture estivale, Renault Sandouville rouvre mardi 18 août avec le même protocole. Un numéro vert a été mis à la disposition des salariés pour prévenir d'une suspicion avant la reprise.