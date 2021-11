Futsal (Division 1). Hérouville Futsal à l'aube d'une première saison en D1

Le club hérouvillais est au-devant de gros changements pour répondre aux exigences à la fois sportives et organisationnelles qu'exige la D1. "Question budget, on a dû le tripler, explique le président Ayoub Benazzouz. On passe à 115 000 euros, avec l'aide des collectivités locales et notamment celle de la Ville d'Hérouville." Au niveau des infrastructures, Hérouville a aussi dû s'employer à rafraîchir le gymnase Allende en investissant près de 11 000 euros, alors que l'avenir proche devrait envoyer le club de futsal dans une autre salle de la ville. Enfin, côté sportif, le club a effectué quelques ajustements. Deux Lyonnais et deux joueurs brésiliens sont attendus, un deuxième gardien est arrivé, tandis qu'Abdou Alla est rentré au bercail.