Cyclisme. Week-end chargé et réussi pour le VC Rouen 76

Dans la catégorie Elite Nationale, se déroulait la 17e édition du Saint-Brieuc Agglo Tour, en Bretagne. Lors de la première étape, Julien Jamot (VC Rouen) a pris la 3e place au classement de l'épreuve de 131 kilomètres. Sur la 2e étape, le contre-la-montre de 8,5 kilomètres, doublé du VC Rouen avec Dylan Guinet à la 2e place et Kévin Vauquelin à la 3e place. Enfin, la 3e et dernière étape écourtée pour cause d'intempéries a été remportée par Kévin Vauquelin (VC Rouen) qui boucle les 65 km en 1h32'13'', en solitaire. Au classement général, Clément Davy (FDJ) l'emporte devant un trio Rouennais Vauquelin-Guinet-Jamot. Place désormais aux championnats de France, tout ce week-end, encore en Bretagne.