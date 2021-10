Basket : tous les visages du SPO Rouen version 2012-2013

Petit point sur l'équipe première, où seuls demeurent deux joueurs présents la saison passée : Alexandre Veyronnet et Félix Michel (non-présent sur l'organigramme ci-dessous).

Les arrivées :

- Philippe Da Silva, du Paris Levallois (Pro A)

- O'darien Basette, de la JSA Bordeaux (Pro B)

- Fabien Ateba, de Hyères-Toulon Var Basket (Pro A)

- Garry Chathuant, de Châlons-Reims (Pro B)

- Maxime Courby, de l'Olympique d'Antibes (Pro B)

- Wendell McKines, de la New Mexico State University (NCAA I)

- Moustapha Diarra, de Nantes (Pro B)

- Tai Wesley, Eiffel Towers Den Bosch (Hollande).

Première année chez les pros : Malcolm Gountas, Grégory Delattre, Clément Longeaud, Valentin Bouquety (non-présent sur l'organigramme) et Salem Mana (non-présent sur l'organigramme).

L'agenda des matchs aller

Après une saison 2011-2012 bien décevante, les joueurs du SPO Rouen repartent au combat samedi 28 septembre. Les Rouennais auront quant à eux-rendez vous une semaine après pour le premier match du SPO au Kindarena. Le calendrier complet des matchs aller :

- Vendredi 28 septembre : Aix-Maurienne-SPO Rouen

- Vendredi 5 octobre : SPO Rouen-Denain

- Samedi 13 octobre : Saint-Vallier-SPO Rouen

- Mardi 16 octobre : SPO Rouen-Bourg-en-Bresse

- Vendredi 19 octobre : Châlons-Reims-SPO Rouen

- Vendredi 26 octobre : SPO Rouen-Nantes

- Vendredi 2 novembre : Saint-Quentin-SPO Rouen

- Vendredi 9 novembre : SPO Rouen-Evreux

- Mardi 13 novembre : Antibes-SPO Rouen

- Vendredi 16 novembre : SPO Rouen -Fos-sur-Mer

- Samedi 24 novembre : Boulogne-sur-Mer-SPO Rouen

- Vendredi 30 novembre : Le Portel-SPO Rouen

- Vendredi 7 décembre : SPO Rouen-Bordeaux

- Vendredi 14 décembre : Hyères-Toulon-SPO Rouen

- Vendredi 21 décembre : SPO Rouen-Pau-Lacq-Orthez

- Mercredi 26 décembre : Charleville-Mézières-SPO Rouen

- Vendredi 28 décembre : SPO Rouen -Lille

Un abonnement pour l'année. Les abonnements pour la saison 2012-2013 sont ouverts. Il est possible d'assister aux matchs du SPO Rouen au Kindarena (17 rencontres de championnat) à partir de 75 € par personne en catégorie 3, 100 € en catégorie 2 et 130 € en catégorie 1. Hors abonnement, au guichet, le droit d'entrée au Kindarena pour un match de Pro B varie de 5 € (catégorie 3, tarif réduit) à 13 € (catégorie 1, plein tarif). Tous les renseignements sur

www.basketsporouenkinder.com, au 02.32.10.73.73 (Kindarena) ou au 02.35.72.13.13 (club).



Contacts. SPO Rouen, 5, rue Marie Duboccage, à Rouen. Ouvert de 9h à 12h et de14h à 18h du lundi au vendredi. Sur internet : www.basketsporouenkinder.com