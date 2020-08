[Hockey] Rouen. Greg Squires arrive pour apporter de la vitesse aux Dragons

Après Rolands Vigners comme première recrue annoncée il y a deja plusieurs semaines, c'est au tour d'un Américain, Greg Squires, de venir poser ses valises chez les Jaunes et Noirs des Dragons de Rouen.

Agé de 32 ans, le petit attaquant de poche - 1,69 m pour 78 kilos - apportera toute sa vitesse et sa technique à l'attaque rouennaise.

Passé par plusieurs gros championnats comme la SHL, KHL, EBEL, LIIGA et LNB, l'Américano-Chinois est particulièrement réputé pour mettre également le palet aux fonds des filets adverses. Il a terminé la saison passée au club suisse de HCB Ticino Rockets où il a inscrits 10 points en 11 rencontres (quatre buts et six assistances).