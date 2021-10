Arnaud Montebourg à Petroplus : "La reprise est possible"

"Nous défendons à tout prix le projet de reprise. L'Etat ne peut pas le faire lui-même, car il n'a pas les aptitudes techniques ni les moyens financiers dans cette période de disette budgétaire. Mais il appuie de tout son poids le processus de reprise". C'est en ces termes qu'Arnaud Montebourg s'est adressé, ce mercredi 26 septembre en fin de matinée, aux salariés et aux journalistes présents devant la raffinerie.

Même s'il n'a pas précisé concrètement comment le gouvernement pouvait peser dans le dossier, son discours a, semble-t-il, convaincu les syndicats. "La réunion était très fructueuse et c'est le discours que l'on attendait", a estimé Yvon Scornet, principal porte-parole des salariés.

"Le gouvernement ne souhaite pas perdre cette raffinerie"

Alors que le tribunal de commerce de Rouen décidera du sort de la raffinerie mardi 2 octobre, deux candidats sont encore en lice pour la reprise : NetOil et Alafandi Petroleum Group. Le ministre a noté "une amélioration des offres" depuis quatre mois. Selon Petroplus, des représentants de NetOil se sont d'ailleurs rendus ces derniers jours sur le site de Petit-Couronne.

Par ailleurs, Arnaud Montebourg a évoqué la possibilité d'un "adossement financier non-européen" dans le cas d'une éventuelle reprise, ainsi qu'un nouveau contrat de processing, similaire à celui courant actuellement entre Shell et la raffinerie. "La perspective d'une reprise est possible", a martelé le ministre. "Nous travaillons avec l'administration judiciaire et nous allons la jouer jusqu'au bout pour tâcher de convaincre le plus grand monde. Le gouvernement ne souhaite pas perdre cette raffinerie".

Combatif mais prudent, le ministre a rappelé que le gouvernement "n'était pas sûr de réussir". "Mais soyez assurés que nous aurons tout fait pour", a-t-il lancé à la foule.

"Mardi, nous n'admettrons pas une liquidation", a averti de son côté Yvon Scornet.

Thomas Blachère