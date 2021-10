Alençon. Prudence face à une vigilance météorologique orange aux orages

À partir de 11 h mercredi 12 août, Météo-France a placé le département de l'Orne en vigilance orange pour un épisode orageux qui devrait concerner l'ensemble du département.

Cette perturbation qui abordera le département du sud vers le nord pourrait être accompagnée de fortes précipitations, de grêle, de rafales de vents pouvant atteindre 80 à 100km/h et d'une activité électrique notable. Elle traversera le département notamment entre 15h et 21h. Cet épisode bref peut être potentiellement localement violent. La préfecture met en garde contre les conséquences possibles : dégâts importants, localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires. Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement. Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations. Il faut s'éloigner des arbres et des cours d'eau, s'abriter dans un bâtiment en dur, éviter de se déplacer, éviter d'utiliser son téléphone et ses appareils électriques.