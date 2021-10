Apollinaire vous propose de jouer :

Le 4 Carnaval du vivier

Le 10 Whole Lotta Love

Le 5 Divine De Navary

Le 13 Juvels Boy

Le 6 Dulcinée du dollar

Le 12 Dame De Bellouet

Le 15 Clemenza Am

Le 1 Best Match



Départ à 13h50