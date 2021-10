[Cyclisme] Manche. Maxime Pasturel remporte la 67e édition de la St-Laurent

Si le Tour du Roumois avait rouvert dimanche 9 août les courses à fort potentiel par un succès de Adrien Lagrée (Loudéac) devant les Normands Julien Jamot (VC Rouen) et Simon Verger (Chambéry), la 67e édition du Grand Prix des Stars de Montpinchon était la première grande classique à se disputer dans la région depuis la crise sanitaire du Covid-19. Autorisée seulement mardi 3 août par la préfecture de la Manche, la course a néanmoins attiré un plateau record de 200 participants, plateau qualifié par certains comme un "championnat de France à qui il ne manque que le maillot tricolore et la Marseillaise" tant les Élites nationales ont répondu présent.

Le Manchois Paul Lapeira (Chambéry) ici en seconde position a animé une grande partie de la course avec cinq compagnons d'échappée. Avant de se faire reprendre à 27 km de l'arrivée.

Aucun répit

Disputée sur 150 kilomètres d'un parcours de 13,7 km à parcourir 11 fois, la course n'a laissé aucun répit. D'entrée, les attaques se sont succédé jusqu'à ce qu'un groupe de dix coureurs prenne les commande, reléguant le peloton à 1'30". Perdant tour après tour de nombreuses unités, ce peloton doit à la fois chasser les fuyards et se préserver sous une chaleur accablante de 34°C.

Devant, le Normand Paul Lapeira (Chambéry), vainqueur en Espoirs sur ce même mur de Montpinchon en 2019, fait cause commune avec Le Lay (Cote d'Armor), Baptiste Huyet (Dijon), Guillon (Laval) ou encore Poisson (Loudéac) et Le Clech (Locminé) mais l'avant-garde du peloton met en route à 40 km de l'arrivée. De 1'15'', l'écart fond en quelques kilomètres seulement à 0'20''. C'en est terminé des espoirs d'aller au bout de cette échappée. Place est alors faite aux très costauds du jour dans les deux derniers tours de course avec une nouvelle accélération fatale à des dizaines de coureurs, à l'abord du dernier tour. Et dans ce nouveau groupe de tête composé de sept unités, c'est un autre normand, Simon Verger (Chambéry) qui joue sa carte à fond. Et l'écart grimpe à 0'35'' en faveur des sept échappés à 10 kilomètres de l'arrivée. Le peloton rend les armes à trois kilomètres du but et l'explication finale commence entre les sept hommes forts du jour. Au terme de la dernière ascension après 3h45 d"efforts, la victoire revient à Maxime Pasturel (VC Loudéac) devant Kevin Le Cunff (Dunkerque) et Nicolas Debeaumarché (Dijon).