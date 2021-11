Duathlon/Triathlon. Le Caen Triathlon lance son Tri Festival

Après avoir dû renoncer à l'organisation de son duathlon au printemps à cause de la pandémie, le club du Caen Triathlon vient d'évoquer une idée novatrice. Organisant d'ordinaire son triathlon annuel début septembre, le club normand proposera dans un mois maintenant, les samedi 12 et dimanche 13 septembre, un week-end combinant les deux sports enchaînés. Nom de l'événement : le Caen Tri Festival.

Le samedi, les adeptes du duathlon seront les premiers de cordée dans une journée resserrée qui sera organisée en trois temps : une épreuve de découverte à 11 h suivie de deux épreuves dites "sprint" à 14 h et à 15 h 30. Le lendemain, ce sont les férus de triathlon qui seront à l'honneur pour une journée elle aussi scindée en trois. A 11 h, le club propose un triathlon découverte, puis organise deux départs (12 h et 12 h 30) à destination des enfants sur un parcours réduit. Enfin, le Triathlon S par équipes (entre trois et cinq personnes) viendra conclure dès 14 h une belle fête du sport qui devrait si tout se passe bien, faire oublier la déception du 22 mars.