Saint-Lô. Le masque obligatoire sur les marchés à partir du 8 août

Comme de très nombreux maires de la Manche et d'ailleurs depuis la fin du mois de juillet, la nouvelle maire de Saint-Lô, Emmanuelle Lejeune, a décidé de généraliser le port du masque sur les marchés de la ville à partir du samedi 8 août. "Afin de lutter contre l'épidémie Covid-19 et protéger les Saint-Lois et les commerçants, Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô, a décidé de prendre un arrêté rendant obligatoire le port du masque sur l'ensemble des marchés de Saint-Lô", indique la Ville. Les personnes de plus de 11 ans devront porter "un masque grand public ou un dispositif de protection alternatif de type visière", écrit la municipalité dans son communiqué. Pour l'heure, le masque reste facultatif dans le centre-ville de la cité préfectorale.