PSG: Tuchel pessimiste pour Mbappé, inquiétudes pour Verratti avant Bergame

"J'ai vu Kylian tous les jours au centre d'entraînement, il travaille beaucoup avec les kinés, presque 24 heures par jour", a-t-il déclaré, avec un sourire amer. Mais c'est super court. On a décidé de faire le point samedi avec le docteur pour savoir s'il est possible qu'il soit sur le banc face à l'Atalanta. Mais je n'en attends pas trop..."

Autre source d'inquiétude pour le technicien allemand, l'état de santé de son milieu Marco Verratti, victime d'une lésion au mollet à l'entraînement selon RMC.

L'Italien "pourrait déclarer forfait" pour le quart de finale contre l'Atalanta le 12 août à Lisbonne, selon la radio française et beIN sports.

Un nouveau coup dur à une semaine du match pour l'entraîneur parisien, qui avait convoqué pour cette ultime rencontre de préparation au Parc des Princes un groupe de 22 joueurs, où ne figure pas non plus Layvin Kurzawa, blessé.

Seule petite bonne nouvelle pour Tuchel: le retour du latéral gauche Juan Bernat sur les terrains, dans un secteur sinistré après une longue convalescence.

"J'espère vraiment qu'il peut jouer 60 minutes sans problèmes, puis faire l'entraînement (jeudi) sans problèmes. Cela voudrait dire qu'il sera peut-être disponible contre Bergame, car c'est un joueur-clé", a confié Tuchel.

"Il y a beaucoup de choses que l'on doit attendre car il nous manque déjà Tanguy Kouassi, Edinson Cavani et Thomas Meunier (en fin de contrat le 30 juin dernier, NDLR). C'étaient des joueurs qui étaient très fiables pour nous pendant cette campagne de Ligue des champions. Ces trois joueurs nous manquent et en plus plusieurs autres sont blessés", a-t-il encore déploré.

Les cadres de l'équipe Neymar, Angel Di Maria (qui sera suspendu contre l'Atalanta), Marquinhos, Thiago Silva, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, ou encore Presnel Kimpembe ont été laissés au repos pour cette dernière répétition avant la C1, par précaution.

Ce dernier match à huis clos contre Sochaux servira à donner du temps de jeu et du rythme aux éléments les moins utilisés depuis la reprise.