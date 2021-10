Football. Caen arrache un match nul contre Vannes 

Le match.

Comme attendu après la rencontre face au Havre, c'est avec une équipe composée quasi exclusivement de jeunes joueurs que Pascal Dupraz, coach du Stade Malherbe de Caen, décide de débuter cette quatrième rencontre de préparation face à Vannes, formation qui évolue en National 2. Rapidement, si les idées semblent là, la réalisation est bien trop imprécise côté normand pour inquiéter la défense bretonne. Rambaud est même le premier à se montrer dangereux pour les visiteurs mais Callens fait bonne garde (22e). Il faut attendre la demi-heure pour que les Malherbistes se créent leurs premières grosses situations mais ni Beka-Beka (32e), ni Jabbari (35e) ni encore N'Sona (37e) ne transforment leurs occasions.

Yacine Bammou égalise

La pause passée, Dupraz présente un onze quasi nouveau. Seuls Callens et Beka-Beka restent sur le terrain. Mais très vite, Evrard part au but en bénéficiant d'une position discutable et s'en va dribbler et battre Callens pour ouvrir le score (51e).

Caen paie un nouvel errement et Pascal Dupraz a beau tempêter sur son banc de touche, rien ne vient jusqu'à l'orée du dernier quart d'heure où Jeannot tente sa chance, en vain (76e). Les minutes filent et les Malherbistes ne parviennent pas à refaire leur retard, Gioacchini manque sa tête au moment de conclure, seul devant le but vide (83e). C'est finalement Bammou qui évite la défaite aux siens en venant enfin ajuster Petrel de près en conclusion d'un centre d'Armougom (85e).

La fiche.

Mi-temps : 0-0 , Avertissements : Caen : Yago (79e), Vannes : Touré (82e)

CAEN (1ere période) : Callens, Vandermersch, Weber, Zahary, M'Bengue, Beka-Beka, Lepenant, Toufiqui, Jabbari, N'Sona, Tchokounté, entr : Pascal Dupraz

CAEN (2e période) : Callens, Yago, Rivierez, N'Gouabi, Beka-Beka (Lepenant 65e), Deminguet, Oniangue, Bammou, Gioacchini, Jeannot, entr : Pascal Dupraz

VANNES : Petrel, Djaha, Lescot, Lavenant (Bouedec 65e), Degan, Quintin (Touré 68e), N'Sango (Sidibé 46e), Antonio (N'Sango 65e), Ebrard, Henry, Rambaud (Kouassi 46e), entr : P-.A Lelièvre

Buts : Caen : Bammou (85e), Vannes : Evrard (51e)