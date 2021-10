Fécamp Caux Littoral. L'agglo veut devenir un territoire 100 % énergies renouvelables

L'agglomération Fécamp Caux Littoral veut devenir un territoire 100 % énergies renouvelables. La collectivité a été retenue par un appel à projets lancé par la région Normandie et l'Ademe (l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Fécamp Caux Littoral va bénéficier d'une subvention de 20 000 € de la part de la Région et d'une subvention de 82 000 € de l'Ademe sur trois ans. L'objectif de l'agglomération est de couvrir 100 % des besoins en énergie de son territoire grâce aux énergies renouvelables d'ici 2040. Fécamp Caux Littoral a déjà des atouts en termes de transition énergétique : un parc éolien terrestre, un futur parc éolien en mer, une usine de méthanisation inaugurée il y a un an, le zéro phyto en place depuis 2017 ou encore l'implantation d'entreprises comme Morphosis, spécialisée dans le recyclage des composants électroniques. Des ateliers thématiques vont se tenir à l'automne pour définir, dans la concertation, la stratégie du Plan Climat Air Énergie Territorial dont le diagnostic vient d'être finalisé.

Marie-Agnès Poussier-Winsback, présidente de Fécamp Caux Littoral Impossible de lire le son.