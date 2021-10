Nucléaire. Avis positif sur le chantier de l'EPR de Flamanville

Le bilan est globalement positif. C'est la conclusion du rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) réalisé à partir d'une mission menée du 17 juin au 4 juillet 2019 sur le chantier du réacteur EPR de Flamanville, dans la Hague.

Les experts internationaux ont reconnu "l'implication de la direction du site dans l'amélioration de la sûreté et de la fiabilité d'exploitation", mais aussi "la présence d'un agent chargé de partager l'expérience d'exploitation du réacteur EPR avec ses homologues à Taishan (Chine)" d'après une note parue ce mercredi 5 août sur le site de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Des recommandations

En revanche, l'Agence internationale fait aussi quelques recommandations, notamment sur la prévention des incendies et conseille "l'amélioration des dispositions et des pratiques visant l'intégrité des barrières coupe-feu et l'extinction rapide des incendies". Une mission de suivi est programmée en mars 2021.

Le chargement du combustible nucléaire dans le réacteur de nouvelle génération est prévu pour la fin 2022, après de nombreux retards et surcoûts, pour une mise en service mi-2023, au plus tôt. Mais EDF a prévenu la semaine dernière que la pandémie de Covid-19 "pourrait engendrer des délais et des coûts supplémentaires".

