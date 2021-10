Fécamp. Profitez de l'été pour redécouvrir l'abbatiale de la Sainte-Trinité

En ce mois d'août, le service Archives Patrimoine de Fécamp propose une visite guidée de l'abbatiale de la Sainte-Trinité, un lieu encore trop méconnu de la cité des Terre-Neuvas. Cette abbaye bénédictine a été construite dans l'enceinte du château des ducs de Normandie. La construction du sanctuaire a débuté vers 658 autour de la relique du Précieux Sang. L'édifice a été classé Monument historique en 1840. Pendant plus d'un an, du 16 août 2018 à septembre 2019, l'abbatiale a bénéficié de travaux d'ampleur pour conforter ses voûtes. Elle renferme des détails insoupçonnés et légendes tels que le Pas de l'ange et sa pierre, l'horloge astronomique à marée et son globe lunaire ou encore un bestiaire fantastique.

Les visites guidées sont proposées tous les jeudis et les dimanches 23 et 30 août à 15 h. Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire auprès de l'office intercommunal de tourisme de Fécamp. Pour respecter les règles sanitaires, le port du masque est obligatoire pendant la visite.