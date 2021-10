Près du Havre. L'édition 2020 du Raid du Cap est annulée

Sport. L'annonce a été faite mercredi 5 août : le Raid du Cap 2020 est annulé. Ce triathlon, organisé par le HAC Triathlon et Sainte-Adresse, se déroule habituellement début septembre. Il était prévu cette année le dimanche 6 septembre. L'épreuve prévoit 300 mètres de natation, 5 kilomètres de course à pied et 10 kilomètres de VTT. "Les contraintes sanitaires du moment ne permettent le bon déroulement du Raid", annonce la mairie. La prochaine édition est fixée au 5 septembre 2021.