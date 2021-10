Près d'Argentan. Des chevaux affamés découverts, une plainte déposée

L'association de sauvetage d'animaux en détresse "Les Paniers du Cœur", qui est basée à Argentan, annonce sur sa page Facebook avoir découvert lundi 3 août six chevaux déshydratés et affamés. Selon l'association, les animaux étaient dans un pré entre Trun et Vimoutiers. L'association dont l'objet est "d'apporter une aide de toute nature, notamment matérielle et financière, à des structures de protection animale dans le monde" indique avoir déposé une plainte avec réquisition.

Voilà ce qu'on peut voir en parcourant nos chemins de campagnes entre Trun et Vimoutiers 61, ils sont 6 dans le même état (photos prises du chemin) Une plainte est déposée avec réquisition. Publiée par Les Paniers Du Coeur sur Lundi 3 août 2020