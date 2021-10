GP de Grande-Bretagne de F1: victoire d'Hamilton in extremis devant Verstappen

Le Britannique a ainsi remporté sa 7e victoire dans son Grand Prix national et s'envole au championnat. Son coéquipier Valtteri Bottas a lui aussi crevé dans les derniers tours sur ce circuit de Silverstone très éprouvant pour les gommes quand il fait chaud.

Le Finlandais n'a pas pu marquer de points au championnat en ne terminant que 11e. Du coup, Hamilton, grâce à cette 87e victoire en F1, prend le large. Il compte désormais 88 points après quatre courses (dont trois victoires), soit 30 d'avance sur Bottas (58).

Alors que la course avait été relativement insipide avec les deux Mercedes caracolant devant leurs rivales, les derniers tours ont réveillé les commentateurs, en face des tribunes vides --pour cause de coronavirus-- à cause des crevaisons des deux Mercedes et aussi de la McLaren de Carlos Sainz qui était elle aussi dans les points.

"Jusqu'à ce dernier tour, tout se passait bien. Quand j'ai entendu que Valtteri avait crevé, j'ai regardé mes pneus et tout semblait aller bien, mais soudain j'ai crevé aussi (à l'avant gauche). J'ai essayé de garder de la vitesse sans casser la jante", a souligné Hamilton après l'arrivée.

- Verstappen rate l'occasion -

Pensant qu'il avait perdu la course face aux intouchables Flèches Noires, Verstappen a sans doute perdu la victoire en s'arrêtant dans l'avant-dernier tour pour chausser des pneus neufs qui lui ont permis de battre le record du tour et de marquer un point supplémentaire.

Cet arrêt lui a aussi coûté le temps qui lui aurait permis de doubler Hamilton juste avant la ligne d'arrivée, et donc les 25 points de ce qui aurait été sa victoire la plus imprévisible. "Je suis très content d'avoir terminé deuxième", a toutefois déclaré le jeune Néerlandais.

C'est du coup Charles Leclerc (Ferrari) qui hérite d'une troisième place inespérée après avoir fait l'essentiel de la course en quatrième position. Il a profité de la crevaison de Bottas pour monter sur le podium alors que les monoplaces italiennes connaissent actuellement un passage à vide.

Son coéquipier Sebastian Vettel, pourtant quadruple champion du monde, a dû se contenter du point de la 10e place. Mais le malchanceux du jour a certainement été un autre Allemand, Nico Hülkenberg: appelé à la dernière minute pour remplacer Sergio Pérez, positif au coronavirus, chez Racing Point, "Hulk" n'a même pas pu prendre le départ, son moteur ne démarrant pas.

La bonne affaire du jour, grâce à des développements sur les monoplaces, une bonne stratégie... et ces derniers tours à suspense, a été réalisée par l'écurie Renault.

L'Australien Daniel Ricciardo a pris la 4e place, au pied du podium, et Esteban Ocon la 6e, juste devant un autre Français, Pierre Gasly (Alpha Tauri), 7e au terme d'une belle course.