Orne. Départs en vacances: déjà de très grands excès de vitesse 

Samedi 1er août est le chassé-croisé des juillettistes et des aoûtiens : Bison Futé a hissé le noir dans le sens des départs. Les principales difficultés en Normandie sont attendues sur l'autoroute A13 entre Paris et Caen et sur l'A84 vers le Mont-Saint-Michel. En ce début de week-end, les contrôles de gendarmerie se sont intensifiés, par exemple sur les routes de l'Orne, avec déjà quatorze infractions de vitesse relevées, dont quatre à plus de 40 km/h au-delà de la vitesse réglementaire, et une à plus de 50 km/h.