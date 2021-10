[Vidéo] Cherbourg. Cinq obus neutralisés au niveau du fort de l'Est

Le groupement des plongeurs démineurs (GPD) de la Manche a détruit cinq obus de 100 mm, jeudi 30 juillet, dans la rade de Cherbourg-en-Cotentin. Ils avaient été découverts au cours d'une ronde sur le fort de l'est, propriété du ministère des Armées qui fait l'objet d'inspections régulières.

L'équivalent de

17 kilos d'explosifs

La neutralisation des cinq obus représente un équivalent de 17 kilos d'explosifs. Le premier, coincé sous un bloc de béton, a dû être pétardé sur zone, entre 12h35 et 12h52. Les quatre autres munitions ont été déplacées pour être neutralisées en mer, au large de Cherbourg, à 13h58.

Navigation et accostage interdits

La préfecture maritime profite de cette intervention pour rappeler qu'il est interdit de naviguer à moins de 50m de la digue de Querqueville, de la digue centrale, de celle l'Est, du fort de Chavagnac, du fort de l'Ouest, du Centre et de l'Est, du fort de l'île Pelée et de la jetée de Collignon. Il est également interdit d'accoster sur ces ouvrages, qu'ils soient civils ou militaires.