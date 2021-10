Manche. Le projet de parc éolien en mer fait débat

Une forêt d'éoliennes plantée en pleine mer au large du Val-de-Saire. Ce nouveau parc éolien compterait entre 60 et 80 éoliennes, de 300 mètres de haut au-dessus de la mer, d'ici une dizaine d'années, selon les informations de nos confrères de La Manche Libre. Le projet fait débat. Une pétition contre, a d'ailleurs été lancée.

Mercredi 29 juillet, environ 70 personnes ont participé à une réunion publique organisée à la salle Polyvalente de Barfleur par la Commission nationale du débat public pour s'exprimer sur le sujet. Certains habitants défendaient ce moyen de produire de l'énergie durablement, quand d'autres s'interrogeaient sur la vie des pales d'éoliennes après utilisation, ou encore sur l'avenir de la pêche en mer.

Parmi eux également, le maire de Réville Yves Asseline, remettait en cause non pas l'éolien, mais l'une des deux zones d'installation du parc proposée par l'Etat, qui serait située à seulement 11 km de Barfleur : "En termes de paysage et de protection du patrimoine de l'UNESCO (les deux tours Vauban sont classées depuis 2008), et donc de retombées touristiques et économiques, c'est extrêmement gênant." Il compte adresser, avec l'accord des autres maires du Val-de-Saire, une lettre à la Commission pour demander l'implantation des éoliennes à une distance minimum de 40 km de la côte.

"C'est une moindre nuisance" conclut le maire de Réville.

Pour les particuliers, le débat public se terminera le 19 août prochain.