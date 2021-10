Fécamp - Le Havre. Des travaux de raccordement du parc éolien

Non, c'est n'est pas une 2x2 voies qui est en construction sur la D925 entre Goderville et Fécamp (Seine-Maritime) même si cela y ressemble. Ce sont les travaux de Rte pour le raccordement du futur parc éolien en mer au large de Fécamp. Il s'agit de tirer des liaisons de 225 000 volts entre la cité des Terre-Neuvas et Le Havre en empruntant le réseau routier. Les travaux ont débuté mi-juin et devraient durer deux ans. Fécamp sera le premier parc éolien offshore normand à être raccordé au réseau électrique français. Il représente 500 MW de production, soit l'équivalent de la consommation domestique de 700 000 personnes (60 % des habitants de Seine-Maritime). Le parc sera raccordé aux postes électriques de Sainneville-sur-Seine (étendu sur 2,6 ha) et du Havre (pont 7). En mer, 18 km de liaisons vont être construits entre le parc et le port (travaux entre 2021 et 2023).

[photo]

[photo]

À terre, 43 km de liaisons sont prévus : 32 km jusqu'au poste de Sainneville-sur-Seine et 12 km entre Sainneville-sur-Seine et Le Havre. Ces travaux terrestres vont perturber la circulation routière jusqu'à la mi-octobre sur la D925 et la D489. L'investissement pour le raccordement s'élève à 270 millions d'euros (25 millions de retombées locales). Le parc de Fécamp devrait être opérationnel en 2024.