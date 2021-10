Football. Pour sa montée en D1, une internationale chilienne au HAC Féminines

Pour sa montée en D1F, le HAC Féminines signe une belle recrue : Francisca Lara, l'internationale chilienne. La joueuse, milieu de terrain âgée de 29 ans, vient de s'engager pour une saison sous les couleurs Ciel et Marine. Francisca Lara a commencé sa carrière en 2011 dans les clubs chiliens de Cobreloa et de Colo-Colo jusqu'en 2017, année où elle décide de rejoindre l'Europe. Elle tente sa chance dans le championnat espagnol, d'abord au SC Huelva pendant une saison, puis elle passera ensuite deux saisons au FC Séville avant de rejoindre le HAC cette semaine. En tant qu'internationale chilienne, elle compte une sélection lors de la Coupe du Monde en France en 2019 et aux Copa America en 2014 et en 2018.