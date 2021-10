Manche. Le Premier ministre souhaite une ligne de fret Cherbourg-Bayonne

Il pourrait bientôt exister une "autoroute ferroviaire" entre la Normandie et le Pays Basque. Le Premier ministre, Jean Castex, a indiqué lundi 27 juillet son souhait de voir se concrétiser la ligne de fret Cherbourg-Bayonne. Comme celles de Sète à Calais et de Perpignan à Rungis, elle doit permettre de favoriser le transport de marchandises par train, moins polluant que par camion. Le gouvernement consacrera un financement annuel pour les nouvelles lignes, pouvant aller jusqu'à 35 M€, sous forme d'aides au démarrage. "C'est une bonne nouvelle", réagit le maire PS de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît arrivé, pour qui il s'agit non pas d'une annonce, mais de "la suite logique" d'un processus déjà entamé en Normandie. En février dernier, en effet, avant l'épidémie de Covid-19, la compagnie maritime Brittany Ferries avait annoncé sa volonté de lancer un projet de ferroutage sur le port du Cotentin. Il s'agirait de débarquer des remorques de camions en provenance de Grande-Bretagne sur des rails, en direction de l'Espagne, via Mouguerre, près de Bayonne.