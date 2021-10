Rouen. Football : première victoire en amical pour Quevilly Rouen Métropole

Après une défaite logique face à Caen sur le score de 2-0 lors de sa première sortie de l'année après seulement quelques jours d'entraînement, le club de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) s'est imposé lors de son 2e match amical, jeudi 23 juillet 2020 sur le score de 1-0 à Caudebec-lès-Elbeuf.

Après une première mi-temps sans but, il aura fallu attendre la 75e minute pour que la situation se décante avec une ouverture du score signée Mathéo Remars, idéalement servi par Yassine Behassa pour le seul et unique but de la rencontre.

Prochain rendez-vous pour les Rouges et Jaunes, vendredi 31 juillet 2020, face à une équipe de Ligue 2 Dunkerque à Montreuil-sur-Mer à 17h.