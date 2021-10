Musique. Le chanteur Wes se produit en live au Be'Bar le 31 juillet à Alençon

C'est un retour inattendu et très agréable pour l'été, l'hymne d'Alane, célèbre titre de Wes Madiko, que vous avez forcément entendu au milieu et fin des années 90. Le DJ et producteur Allemand Robin Schulz a récemment remixé ce morceau en version électro et le résultat est clairement réussi.

Wes n'est pas seulement l'interprète du légendaire Alane, il s'est aussi illustré avec le titre In Youpendi dans Le Roi Lion 2 sorti aux USA. Artiste d'envergure internationale, ce dernier est nommé à trois reprises vainqueur des World Music Award. Vous pourrez rencontrer Wes Madiko cet été en Normandie, au Be'Bar le vendredi 31 juillet prochain à Alençon, pour danser et fêter son retour sur le devant de la scène.