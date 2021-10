Manche. Comprendre le D-Day sur la plage d'Utah-Beach

C'est une bonne idée pendant ces vacances, le musée du Débarquement qui fait face à la plage d'Utah Beach propose des visites guidées pendant la saison estivale, entièrement en extérieur, et uniquement pour les visiteurs du musée.

Durant 45 minutes ou 1 h 30, vous partirez avec un guide sur le site de Utah-Beach, afin de découvrir les défenses allemandes en position en 1944, et comprendre le fameux Jour-J sur la Plage de la Victoire.

La visite de 45 minutes, le matin, permet de découvrir avec un guide l'histoire de Utah-Beach depuis la création du Mur de l'Atlantique, jusqu'au Jour-J, ainsi que les monuments qui commémorent cette date historique.

La visite de 1 h 30, l'après-midi, vous invite à suivre un guide sur le site de Utah-Beach et d'emprunter un terrain accidenté afin de découvrir les blockhaus et les défenses allemandes en position le 6 juin 1944 pour découvrir l'histoire du Jour-J, du point de vue des forces allemandes et américaines. Vous pourrez aussi découvrir les différents monuments commémoratifs.

Pratique. Matin : Visites possibles les 17, 18, 19, 21, 24, 26 et 31 août. Visite de 45 min, départ à 10 h 30 dans le hall du musée, 1,50 € en supplément de l'entrée du musée.Après-midi : Visites possibles les 4, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 26 et 31 août. Visite de 1 h 30, départ à 14 h 30 dans le hall du musée, 4 € en supplément de l'entrée du musée. Réservation au 02 33 71 53 35 ou à reservation@utah-beach.com. Les visites sont uniquement en français. Masques et chaussures confortables conseillés - 10 personnes maximum par visite.