Football. SM Caen : l'attaquant Timo Stavitski prêté un an à Maastricht

Ce n'était plus qu'une question d'heures. À l'essai pendant une dizaine de jours aux Pays-Bas en ce mois de juillet, Timo Stavitski est prêté pendant un an sans option d'achat par le SM Caen au MVV Maastricht, club de deuxième division néerlandaise.

L'attaquant de 21 ans n'avait fait aucune apparition avec le groupe professionnel malherbiste la saison dernière. Il avait même été prêté à Rops, son club formateur en Finlande.

📝| MVV Maastricht huurt Timo Stavitski



Stavitski (21) is de eerste nieuweling in de selectie van Darije Kalezic. De aanvaller speelde eerder voor clubs in zijn vaderland, vertrok vervolgens naar Frankrijk waar hij voor Caen debuteerde in de Ligue 1. pic.twitter.com/Q6dd0Y2Fc2