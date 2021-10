Normandie. Une baisse des admissions aux urgences pour noyade en juillet

L'agence Santé publique France a publié, mardi 21 juillet, un bilan de surveillance épidémiologique des passages aux urgences pour noyade entre le 1er juin et le 14 juillet 2020.

Moins de noyades en Normandie

En Normandie, entre ces dates, deux passages ont été enregistrés, contre 14 sur cette période en 2019 et 12 en 2018.

Avec le Centre Val-de-Loire, il s'agit de la région française la moins touchée cet été.

En France, la tendance est analogue. Au total, 320 passages aux urgences ont été enregistrés pour cause de noyade, contre 437 pour la même période en 2019 et 433 en 2018. 47 % concernent des enfants de moins de six ans. La fermeture des piscines publiques et privées jusqu'au 22 juin ainsi que la chute de la fréquentation touristique, liées au contexte sanitaire, pourraient en partie expliquer le phénomène