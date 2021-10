Le Havre. Les plaisirs sucrés de l'été : manger une glace... à l'italienne

À la fin d'un repas, entre deux repas… Bref, à tout moment de la journée, il y a de la place pour un plaisir sucré.

En ces belles journées ensoleillées, Marie-Christine, postée devant la plage du Havre, dans le food truck King glaces, ne cesse de vendre des confiseries, des crêpes, des barbes à papa et bien entendu des glaces. "On accueille les clients de 13 h 30 à 21 heures, bien évidemment l'été, mais aussi l'hiver (le mercredi, le week-end et durant les vacances). Ce qu'on vend le plus en ce moment, ce sont les glaces à l'italienne."

La glace à l'italienne, produit star Impossible de lire le son.

Comptez 2 euros la petite glace, 3 euros la grande. Laurette, 19 ans, passe une seule commande auprès de Marie-Christine : une glace vanille-fraise.

De quoi conclure le déjeuner pour la jeune femme.