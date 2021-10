Manche. L'édition annulée de Chauffer dans la noirceur n'aura finalement pas lieu

L'association Chauffer dans la noirceur est contrainte d'annuler son rendez-vous musical, intitulé L'édition annulée, du 14 au 16 août à Montmartin-sur-Mer. Le dossier a été refusé par la préfecture de la Manche. L'association avait déjà annulé la 28e édition de son festival d'été, qui devait avoir lieu à la mi-juillet, pour des contraintes sanitaires.

Ouverture de la billetterie pour Via Aeterna

En revanche, la billetterie pour le festival Via Aeterna est ouverte via le site du festival, qui se déroulera du 1er au 11 octobre dans 11 villes de la baie du Mont Saint-Michel. 28 concerts sont programmés. Le concert d'ouverture, le jeudi 1er octobre, aura lieu au Théâtre de l'Archipel de Granville, avec Paul Lay et son trio qui célèbrent les 100 ans de l'arrivée du jazz en Europe.