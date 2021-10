Pèlerinage. Vers le Mont Saint-Michel, Compostelle et autres lieux !

Dimanche 19 juillet, François Lepère est l'invité de Tendance Confidences, diffusée chaque dimanche matin sur Tendance Ouest.

Responsable de la maison Lepère éditions depuis sa création en 2001, spécialiste de la randonnée et du pèlerinage à pied, il a sillonné à 21 reprises les nombreux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, en Espagne et au Portugal depuis 1988.

En juillet 2018, il marche dix jours entre Arles et Castres sur la via Tolosana. En 2019, il part sur le chemin de Stevenson pour intégrer la nouvelle partie entre St-Jean-du-Gard et Alès par le chemin des crêtes.

Pour partir, n'oubliez pas la Credential

Credential et creantial, véritables "passeports du pèlerin", sont les héritières de la lettre que l'évêque remettait à ceux qui entreprenaient le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette lettre de créance attestait la condition de pèlerin de celui qui la détenait, invitant les autorités diverses, l'Église et tous les hommes rencontrés en chemin, à lui offrir aide et protection. Elle est nécessaire pour accéder à de nombreux hébergements en France, et plus encore en Espagne.

Sur présentation de la crédencial, le pèlerin peut obtenir, votre Compostela (certificat de pèlerinage) auprès de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Écoutez le replay de l'émission :