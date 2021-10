Caux Seine Agglo. Saison touristique : "des débuts prometteurs"

Bye bye le tour du monde, bonjour les vacances en France. Un choix motivé cette année par les effets de la crise sanitaire, même si les Français peuvent de nouveau voyager dans l'Union européenne depuis le 15 juin et peuvent s'envoler hors de l'UE depuis le 1er juillet. Localement, "les débuts sont prometteurs, indique Nathalie Demunck, la directrice de Caux Seine tourisme, qui regroupe 50 communes entre le Pont de Tancarville et le pont de Brotonne. La saison touristique a débuté plus tard que d'habitude évidemment eu égard à la situation sanitaire. Les deux-trois premières semaines ont été un peu timides. C'est normal. Par contre, depuis une bonne quinzaine de jours, ça fonctionne plutôt bien. On assiste à beaucoup de demandes de dernière minute pour les hébergements. Les vacanciers veulent aussi des idées pour les restaurants et sur des produits de plein air - on le savait déjà mais on en a la confirmation - comme la randonnée, la balade à vélo… Beaucoup de gens de grande proximité. C'est presque drôle de voir des touristes venir de la Manche, du Calvados, de Rouen, séjourner ici à la campagne. On a également beaucoup de personnes des Hauts-de-France, de l'est de la France, un peu du sud aussi. C'est un bon démarrage de saison".



Les vacances post-Covid ne seront sans doute plus les mêmes qu'avant la crise. Impossible de lire le son.