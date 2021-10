Ifs. Près de Caen : une femme tuée, son mari en garde à vue

Un drame s'est produit jeudi 16 juillet à Ifs, près de Caen. Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 6 heures du matin, pour intervenir au domicile d'un couple. Selon Amélie Cladière, la procureure de la République de Caen, "l'alerte a été donnée par un ami qui était sur place".

Cheffe de bassin à la piscine de Bayeux

La victime, une femme âgée de 38 ans, a été transportée au CHU de Caen. Après avoir été réanimée par les secours, elle y est finalement décédée.

Cette femme était mère de deux adolescents mais aussi cheffe de bassin du centre-aquatique de Bayeux. "L'établissement a ouvert il y a un an mais c'était une des premières à être recrutée, raconte Arnaud Tanquerel, vice-président de Bayeux Intercom. Elle était très appréciée et passionnée par son métier. Toute l'équipe est sous le choc et très perturbée". La piscine a d'ailleurs été fermée à partir de 15 heures hier. Elle a rouvert ses portes ce vendredi 17 juillet dès 10 heures. Une cellule psychologique pour les agents de l'établissement sera mise en place prochainement précise Arnaud Tanquerel.

En garde à vue, le mari s'exprime peu

La victime était aussi très sportive, passionnée par le triathlon. Elle avait par exemple remporté l'épreuve M du triathlon de Pont-L'évêque en 2017 en 2h34'47''.

Son mari, né en 1974, a été placé en garde à vue. "Beaucoup d'éléments laissent penser qu'il s'agit d'un meurtre par conjoint, indique Amélie Cladière, mais il s'exprime peu sur l'enchaînement des événements". La procureure de Caen indique qu'il sera déféré au juge d'instruction ce soir ou demain.