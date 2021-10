Orne. Covid-19 : un cluster détecté dans un collège

L'Agence régionale de santé de Normandie confirme la présence d'un cluster au Theil dans l'Orne, dans la commune nouvelle de Val-au-Perche. Trois cas ont été testés positifs : il s'agit de deux collégiens et d'un membre du personnel du collège Yves-Montand. "Ils ont été isolés à domicile, indique l'ARS. Il a été décidé de mener une opération de dépistage auprès des personnels et des élèves. Le but est de casser les chaînes de contamination." Au total, 300 personnes sont invitées à se faire dépister.