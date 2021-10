Calvados. Un mineur de 17 ans mis en examen pour agressions sexuelles

Un jeune homme de 17 ans a été mis en examen pour des agressions sexuelles à Ouistreham et à Blainville-sur-Orne. Entre avril et juin dernier, trois femmes ont subi des attouchements de la part du jeune alors qu'elles se promenaient ou faisaient du jogging.

Le 18 avril dernier, une première jeune femme a été agressée alors qu'elle faisait un footing à Ouistreham. L'agresseur a pratiqué sur la jeune femme des attouchements de nature sexuelle par-dessus ses vêtements. Il a pris la fuite lorsqu'un gendarme, effectuant lui-même un footing, est intervenu. À la suite de ces faits, une description sommaire de l'agresseur a été relevée et des surveillances pédestres ont été mises en place.

Le 2 juin suivant, une autre jeune femme a été agressée de la même manière, alors qu'elle circulait à pied sur la piste cyclable, sur la commune de Blainville-sur-Orne. La victime a pris la fuite, mais l'agresseur l'a rattrapée et a tenté de la saisir par le bras. Un cycliste est intervenu et le jeune homme s'est enfui. Un signalement plus complet a alors pu être recueilli.

Le même jour à Ouistreham, une troisième femme qui rentrait de son travail à vélo a été agressée par le même jeune homme, qui roulait en cyclomoteur.

Mis en examen

Grâce à des investigations, le garçon en question a finalement été identifié et arrêté. Le mineur de 17 ans a été déféré au parquet à l'issue de sa garde à vue et mis en examen par le juge des enfants le vendredi 5 juin. Il est actuellement sous contrôle judiciaire, comportant un certain nombre d'obligations auxquelles il doit se tenir, et les vérifications se poursuivent. Il sera jugé ultérieurement, par le tribunal pour enfants.