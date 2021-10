Calvados. Travaux sur l'A 84 : l'autoroute fermée quinze nuits pendant l'été

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest effectue des travaux de remplacement des glissières de sécurité sur l'A 84, du mercredi 15 juillet au jeudi 27 août. Cela concerne les communes de Mouen et Verson, près de Caen, entre les échangeurs n°48 "Version - Saint-Manvieu-Norrey" et n°9 "Porte de Bretagne", dans le sens Rennes-Caen.

Perturbations à prévoir dans le sens Rennes-Caen

L'A 84 sera fermée pendant quinze nuits, entre 20 heures et 6 heures du matin, dans les deux sens de circulation, dont la nuit entre le jeudi 16 et le vendredi 17 juillet. Durant cette période de travaux, la voie de gauche de l'A 84 sera neutralisée dans le sens Rennes-Caen et la vitesse limitée à 70 km/h. De fortes perturbations sont à prévoir le matin à partir de 7 heures.