Dieppe. Usine dédiée à l'extraction de protéines : vers la création de 60 emplois

Avril, quatrième groupe agroalimentaire français et Royal DSM, entreprise mondiale à vocation scientifique spécialisée dans la nutrition et la santé, viennent d'annoncer le lancement en France d'un projet d'extraction de protéines de colza pour le marché alimentaire mondial. Le premier site industriel dédié à l'extraction de protéines sera construit à Dieppe. À la clé, la création de 50 à 60 emplois directs au démarrage de la production en 2022 et 20 à 30 emplois indirects.