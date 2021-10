Trafic d'animaux. Visé par une enquête, le zoo de Cerza conteste les accusations

Accusés de trafic d'animaux et de non-respect de la réglementation, quatre employés du zoo de Cerza situé près de Lisieux ont été entendus dans le cadre d'une enquête le mardi 7 juillet. Dans un communiqué le jeudi 9 juillet, le parc a confirmé avoir fait "l'objet, ces deux dernières années, de plusieurs perquisitions longues et éprouvantes". "Nous sommes soulagés d'enfin pouvoir connaître ce qui nous est reproché et y répondre."

Suspicions auprès de mammifères et d'oiseaux

"Les personnels auditionnés ont pu rapidement écarter les suspicions de trafic animalier", poursuit le zoo de Cerza. Contacté, le parquet de Lisieux indique que les "infractions reprochées sont très techniques. Ils ont été entendus pour des rhinocéros, des cerfs, des oiseaux et un ou deux fauves".

Il est également reproché au parc la non-conformité des identifications des animaux. Sur ce point, le Cerza indique refuser "majoritairement la pose de bagues" sur ses oiseaux, "pour des raisons médicales et de lutte contre le trafic. En cas de vol, une bague peut être coupée et retirée par n'importe quel trafiquant." Le parc défend "un mode d'identification à micropuces électroniques". Pour ce qui est du moment d'identification, "la réglementation prévoit que tout animal doit être identifié dans le mois qui suit sa naissance", le zoo a "fait le choix d'attendre que le petit commence à se séparer naturellement de sa mère pour l'identifier. Il nous paraît inconcevable d'arracher un petit macaque au ventre ou à la garde de sa mère pour l'identifier."

Enfin, certaines puces n'auraient pas pu être lues lors de perquisitions par les agents de contrôle. "Une puce électronique a la taille d'un grain de riz. Le fait de ne pas la détecter immédiatement sur un rhinocéros adulte ou un fauve non endormi ne signifie pas que l'animal n'est pas identifié conformément."

"A l'heure où les parcs zoologiques et la captivité sont les cibles de choix des associations animalistes en mal de notoriété et de financements, des dizaines d'espèces menacées sont reproduites chaque année au zoo de Cerza."

"La décision d'une éventuelle poursuite du zoo ou des personnes concernées sera prise à la fin de l'été", confirme le parquet de Lisieux.