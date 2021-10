Tendance Confidences. Le patrimoine français et son histoire : une passion pour Stéphane Bern

Stéphane Bern, animateur de radio et télévision, défend, avec sa mission, le patrimoine français. Il est l'invité de Jean-Luc Lefrançois pour Tendance Confidences.

Quel est votre regard sur la restauration du patrimoine ?

Pour ma part, je me consacre à ce problème depuis plusieurs années, bien avant qu'Emmanuel Macron ne devienne président. Je connais la difficile réalité de biens inestimables en train de disparaître dans l'indifférence générale et, depuis deux jours que ma mission a été annoncée, j'ai eu la surprise de recevoir des centaines de dossiers via ma page Facebook, souvent accompagnés d'appels à l'aide désespérés. Sauver le patrimoine, c'est d'abord refuser d'abandonner des choses essentielles.

Il y a aussi urgence en matière médicale, sanitaire, sociale…

Réunir des fonds pour sauver les monuments qui n'ont pas la chance d'être des sites historiques de premier plan, c'est participer à l'effort général de redressement du pays. Mettez-vous à la place des artisans et de leurs familles : ils ont besoin de ces chantiers. La réhabilitation du patrimoine fédère les énergies.

Les métiers et l'artisanat font aussi corps avec le patrimoine.

Nos chantiers font vivre des milliers de gens et permettent à tous les métiers qu'ils représentent de rester bien vivants en France. La souveraineté nationale est aujourd'hui redevenue très à la mode. Mais l'industrie textile ou métallurgique ne reviendra pas comme ça en France. Les métiers du patrimoine, en revanche, vont être perdus si on ne les défend pas. C'est un savoir-faire, une raison d'être. Le patrimoine n'est pas seulement notre histoire. C'est aussi notre avenir.