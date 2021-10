Normandie. Résultats du BAC : la cuvée 2020 est très bonne dans la région

En Normandie, 35 000 élèves de terminale ont découvert, le mardi 7 juillet, les résultats du BAC. Toutes filières confondues, le taux de réussite affiché pour l'académie est de 90,5 % avant les rattrapages, contre 77 % l'an passé. Le taux de réussite au baccalauréat général atteint 92,8 %. Celui du baccalauréat technologique se porte à 87,5 %. Celui du baccalauréat professionnel est de 88,3 %.

Si on compare les départements de notre région, c'est la Manche, qui obtient les meilleurs résultats, devant l'Orne et le Calvados. À l'inverse, la Seine-Maritime et l'Eure ferment la marche.

Coronavirus oblige, le bac 2020 s'est déroulé sous forme de contrôle continu permanent.