Calvados. Tout savoir sur le Débarquement de Normandie

Le musée du Débarquement à Arromanches est un incontournable. Il s'agit du premier musée construit pour commémorer le 6 juin 1944. Il a été érigé à l'endroit même où fut implanté le port artificiel Winston, dont on peut encore voir les vestiges à quelques centaines de mètres du rivage ! Les caissons les plus éloignés montrent à quel point le port pouvait être étendu… Le musée présente les différentes phases du Débarquement allié et explique le fonctionnement du port : animation 3D, maquettes animées, diorama, film d'archives… de quoi se laisser emporter par l'Histoire !

Pratique. Place du 6 Juin, Arromanches. 8,20 €. Tél. 02 31 22 34 31.