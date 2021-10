Le Havre. Résultats du baccalauréat : bientôt le Jour J

Ce n'est pas comme les années précédentes : en 2020, pas d'épreuves du Bac à la fin juin, en raison du coronavirus. Et pour les résultats, il n'y aura pas d'élèves agglutinés devant les listes, si les gestes barrières sont bien respectés. Ce mardi 7 juillet, les résultats du baccalauréat seront publiés en ligne (notamment sur le site de l'Académie de Normandie), même s'il devrait y avoir, dans certains établissements, des points d'affichage pour indiquer le nom des admis, des recalés… Les examinateurs s'en tiennent aux notes obtenues entre la rentrée de septembre et la fermeture des établissements à cause du coronavirus mais également aux résultats des épreuves anticipées de Première.

Driss Aziz, élève de terminale S au lycée Porte-Océane du Havre, est dans l'incertitude.

Driss ne sait pas encore s'il va avoir le BAC Impossible de lire le son.

Driss, qui aimerait se tourner à la rentrée vers des études de médecine, pense avoir au moins 10 points à rattraper. Il est plutôt confiant, car la SVT, qui constitue un coefficient important pour lui, pourrait lui permettre de combler le retard et de décrocher son diplôme. Les rattrapages auront lieu en France, du mercredi 8 au vendredi 10 juillet.

Si Driss obtient son bac, il fera la fête en tenant compte du contexte sanitaire. Impossible de lire le son.

Dans notre région, cette année, près de 36 000 élèves espèrent décrocher le Bac.