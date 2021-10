Le Havre. Edouard Philippe retrouve son écharpe de maire du Havre

L'élection du maire du Havre a eu lieu ce dimanche 5 juillet dès 10 heures. Sans surprise, Édouard Philippe a été élu en obtenant 47 voix sur 59 inscrits lors du conseil municipal d'installation. Un "soulagement" pour celui qui a démissionné du gouvernement il y a deux jours, remplacé par Jean Castex, prêt à rebâtir un nouveau gouvernement rapidement. Édouard Philippe retrouve son fauteuil de maire de la cité portuaire, qu'il a occupé entre 2010 et 2017. L'ensemble de ses adjoints ont été désignés, à commencer par Jean-Baptiste Gastinne, ex-maire et devenu premier adjoint en charge de l'urbanisme et de l'environnement. Son équipe est composée de dix nouveaux élus et dix anciens. "Les six prochains mois seront consacrés à l'urgence, en accompagnant les plus fragiles et les écoliers" a-t-il déclaré. "Au boulot !" a-t-il dit en clôture de son allocution.

Edouard Philippe est heureux de retrouver la ville du Havre.



Lors du second tour des élections municipales, Édouard Philippe avait remporté le scrutin avec 58,93 % des voix, devant Jean-Paul Lecoq.

Voici la photo de la nouvelle équipe municipale du Havre. Le maire Édouard Philippe est entouré notamment de ses 20 adjoints : 10 hommes et 10 femmes. - Joris Marin

En ce dimanche 5 juillet, Édouard Philippe a déposé une gerbe au pied du monument aux morts, place du Général de Gaulle. - Joris Marin

Édouard Philippe en discussion avec son premier adjoint et désormais ancien maire du Havre, Jean-Baptiste Gastinne. - Joris Marin

Souriant, Édouard Philippe a pris un bain de foule, le dimanche 5 juillet, dans les rues du Havre, se prêtant au jeu des photos. - Joris Marin