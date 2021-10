Noues de Sienne. Trois blessés dans un accident de la route sur la D 524

Ce samedi 4 juillet, les pompiers sont intervenus sur la départementale 524 au niveau de la commune de Noues-de-Sienne dans le Calvados. En cause : une collision entre un véhicule de tourisme et un minibus appartenant à des particuliers. Cinq personnes ont été impliquées dans cet accident. Le bilan fait état de deux indemnes et trois blessés. Deux hommes et une femme ont été évacués en urgence relative vers l'hôpital de Vire.