Normandie. Coronavirus : 11 clusters en cours d'investigation dans la région

11 clusters sont identifiés et en cours d'investigation en Normandie : 9 en Seine-Maritime, 1 dans l'Orne et 1 dans l'Eure. Un cluster c'est quand on découvre au moins 3 personnes contaminées dans un lieu géographique précis. Selon l'agence régionale de santé de Normandie, cela reflète une circulation virale mais contrôlée. Elle doit nous inciter à respecter strictement les mesures barrières.

Le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes en moyenne qu'un malade va contaminer, reste au-dessus du seuil de vigilance et s'établit désormais à 1,01 en Normandie. C'est en baisse par rapport au dernier point de situation des autorités sanitaires régionales.

219, c'est le nombre de personnes hospitalisées en Normandie à cause du Covid-19. Aucun nouveau décès n'est à déplorer.