Calvados. Balade découverte à Honfleur,la cité des peintres

Située dans l'estuaire de la Seine, Honfleur est, depuis le XIXe siècle, une ville prisée par les artistes. Eugène Boudin, Claude Monet, Gustave Courbet… Dès les années 1830, de nombreux peintres notamment ont fréquenté la ville et l'ont immortalisée à travers leur art, s'inspirant de son port, de ses rues et de son patrimoine dans leurs œuvres.

Le circuit "Sur les pas des peintres"

Un circuit pédestre a été créé par la Ville afin de découvrir Honfleur, "Sur les pas des peintres". À l'aide du plan disponible à l'office de tourisme et sur leur site internet, les visiteurs peuvent retrouver 14 panneaux d'observation placés dans les rues de Honfleur avec, sur chacun d'entre eux, une peinture du XIXe siècle et, au-dessus de chacune, le lieu honfleurais qui a inspiré l'artiste. Le parcours traverse la ville médiévale et passe notamment par la promenade de la Jetée, le Vieux Bassin et la place Sainte-Catherine. Il se termine à la Ferme Saint-Siméon qui, à l'époque, était une auberge modeste tenue par un couple. Ce lieu était le repère des peintres dès les années 1860. Ils s'y retrouvaient pour planter leurs chevalets et partager des moments de convivialité.

Les débuts de l'impressionnisme

"Honfleur a été très importante pour les prémices de ce mouvement artistique. Elle a vraiment contribué à sa jeunesse. Mais à cette époque, les peintres n'avaient pas encore atteint la touche impressionniste. On peut plutôt parler de pré-impressionnisme", nuance Benjamin Findinier, directeur du musée Eugène-Boudin. "Les artistes qui venaient ici délaissaient leurs ateliers. Ils étaient à la recherche de nouveaux motifs et paysages", explique-t-il. C'est dans ce contexte qu'ils en viennent à s'intéresser au littoral français. Ils choisissent Honfleur, notamment pour sa proximité avec l'Ile-de-France, mais aussi pour la lumière de l'estuaire de la Seine et ses couleurs changeantes, qui sont particulièrement intéressantes. Eugène Boudin, originaire de Honfleur, est un des premiers à s'y intéresser. Il y fera ensuite venir Monet.

Un cercle de peintres s'est créé autour de la ville. Une telle concentration d'artistes est rare et elle s'est prolongée jusqu'à la fin du XXe siècle. Des tableaux peints à Honfleur se retrouvent dans les musées du monde entier. Et aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui se postent en bordure du Vieux Bassin pour peindre.

Pratique. Office de tourisme de Honfleur. Quai Lepaulmier. Tel : 02 31 89 23 30. ot-honfleur.fr