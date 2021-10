Football (Ligue 2) . Le SM Caen obtient un nouveau sursis devant la DNCG

" Je suis soulagé qu'il n'y ait pas eu de relégation prononcée ". Le jeudi 25 juin dernier, Fabrice Clément président du SM Caen s'exprimait en ces mots à la notification par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion d'un délai accordé sans sanction pour présenter des pièces justificatives de la solvabilité du club pour l'exercice 2020-2021 à venir en Ligue 2. Ce délai, s'il ne s'est pas avéré suffisant pour apporter assez de pièces définitives pour convaincre totalement l'organe de contrôle national, s'est toutefois montré utile pour éviter une fois de plus une sanction qu'était la relégation administrative du club en National.

Pas de relégation adminstrative

Une nouvelle période de deux semaines s'ouvre pour cette fois, réunir les preuves d'une survie assurée. Mais rien n'est pour autant gagné. Car si Fabrice Clément a présenté un plan "à minima" de recapitalisation globale de 10 millions d'euros découpé en trois axes : ventes de joueurs (4M€), prêt garanti par l'état (4M€) et remise au pot par les actionnaires actuels à hauteur de 2 M€. Seule une infime minorité des décideurs actuels a approuvé du bout des lèvres. Depuis deux mois en réalité, une seule piste est étudiée. Celle de Pierre-Antoine Capton, missionné officiellement par le SMC10 (pôle d'actionnaires majoritaires détenant 80 % du club) pour monter et porter un plan de reprise allant du rachat des parts d'actionnaires actuels, jusqu'à l'établissement d'une gouvernance et d'un plan de reconstruction ambitieux. Total investi, une quinzaine de millions d'euros injectés par la branche européenne d'un fonds d'investissement américains surpuissant aux actifs évalués à 100 milliards de dollars. Ce plan a été présenté au maire de Caen Joël Bruneau le mardi 23 juin dernier et selon nos informations, a été considéré comme "cohérent".

Acheteurs/vendeurs, le bras de fer

Sauf que pour réussir à le mettre en place, une première étape nécessaire n'a pas encore été franchie : celle du rachat des parts des actionnaires partants. Le bras de fer n'en fini pas entre des vendeurs qui veulent vendre trois fois le prix qui leur est offert par l'acheteur. Si les négociations peuvent durer des mois entre grands chefs d'entreprises, en matière de football le temps accordé n'est pas extensible : une dizaine de jours tout au plus dans le cas présent. Un des deux camps devra lâcher, sans quoi la sanction tombera cette fois et enverra le SMC au troisième échelon national, une première depuis 1983 !

En plus que de s'accorder rapidement et d'apporter cette fois les documents nécessaires à la DNCG pour compléter ceux déjà transmis ces derniers jours et ainsi franchir l'écueil, tout devra ensuite s'enchaîner. La présentation du plan susdit, les apports et virements des investisseurs, mais aussi les choix d'hommes faits par Pierre-Antoine Capton pour occuper les fauteuils de président, de directeur général, de directeur sportif mais aussi peut-être d'entraîneur. Tout cela en procédant au dégraissage express du groupe actuel lotis de 37 unités et à l'apport de nouveaux joueurs. Le chantier est très lourd et chaque jour va désormais compter dans la vie d'un club qui en ce début d'été 2020 et comme il y a quasiment deux décennies de cela, a rendez-vous avec son histoire structurelle. Pour l'histoire sportive en revanche, il se pourrait qu'il faille être extrêmement patient.